وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الأحد، إن هناك ترتيبات أمريكية إسرائيلية تتجه لتحديد نهاية الشهر المقبل موعدا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وقبل أيام، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا 3 مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد لقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، من أجل الاحتفال بالقصف المشترك للبرنامج النووي الإيراني.

وأشار مسؤولان إسرائيليان، إلى أن المناقشات الأولية تمت بالفعل بين مسؤولي البيت الأبيض ومستشاري نتنياهو بشأن الزيارة المحتملة، على الرغم من عدم تحديد موعد لها حتى الآن.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن اللقاء المرتقب سيشكّل فرصة لترامب ونتنياهو لتعزيز روايتهما حول نجاح العمليات العسكرية في إيران ومناقشة خطواتهما المشتركة المقبلة في المنطقة.

وأكد مسؤول إسرائيلي، أن نتنياهو وترامب لهما مصلحة مشتركة في إقامة حفل نصر بعد الحرب مع إيران، فيما رجّح مسؤول إسرائيلي آخر أن تتم الزيارة خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.