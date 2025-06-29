زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بنحو 1100 قنبلة انزلاقية خلال أسبوع

موسكو - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني عندما أصيبت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 أثناء التصدي لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وقال البيان إن الطيار، وهو برتبة ليفتنانت كولونيل، بذل كل ما بوسعه لإبعاد طائرته المنكوبة عن المناطق السكنية، لكنه لم يتمكن من القفز بالمظلة من الطائرة في الوقت المناسب.

وأضاف البيان أن الطيار، وهو من مواليد عام 1993، أسقط سبعة أهداف جوية قبل أن يصاب.

وقال البيان "للأسف، تكبدنا خسارة مؤلمة أخرى".

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تعازيه لأقارب الطيار.

وذكر بيان القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 500 طائرة مسيرة وصاروخ من طرازات مختلفة على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع إصابات وحدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هذا هو أكبر هجوم جوي منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وتعرض مجمع سكني في مدينة سميلا بمنطقة تشيركاسي جنوبي شرق كييف، لقصف صاروخي. وذكرت السلطات المحلية أن طفلا أصيب بجروح جراء الهجوم.

وكرر زيلينسكي مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي إن روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخا وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية.

وأضاف زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، "قرر [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين منذ زمن طويل مواصلة القتال، متجاهلا دعوات السلام من جميع أنحاء العالم".

وأكد زيلينسكي أيضا أن أوكرانيا يجب أن تعزز دفاعاتها الجوية، وقال إنها مستعدة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

ويعتبر فقدان الطيارين المدربين في الغرب على مقاتلات إف-16 الأمريكية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا. وتعتبر الخسائر من أسراب طائرات إف-16 نادرة نسبيا حتى الآن.

القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وسط تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة بريانسك غربي روسيا، أصيب شخصان بجروح، وفقا لما ذكره حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز صباح الأحد، مضيفا أن سبع طائرات مسيرة أوكرانية أخرى تم إسقاطها فوق المنطقة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

في غضون ذلك، زعمت روسيا، اليوم الأحد، أنها سيطرت على قرية نوفوأوكراينكا في منطقة دونيتسك، التي تحتل روسيا أجزاء منها.

وتواصل القوات الروسية تحقيق تقدم بطيء في بعض النقاط على طول خط الجبهة الممتد لنحو 1000 كيلومتر (620 ميلا)، إلا أن هذه المكاسب الطفيفة تأتي بتكلفة باهظة من حيث خسائر الجنود وتدمير المعدات المدرعة.

وفي تطور آخر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وأضاف ناريشكين في تصريحات لتلفزيون الدولة، نقلها الصحفي بافيل زاروبين عبر قناته على تطبيق تليجرام، الأحد: "أجريت اتصالا هاتفيا مع نظيري الأمريكي، واتفقنا على أن نبقي إمكانية التواصل المباشر متاحة في أي وقت لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

تأتي هذه التطورات بعد يومين من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قال فيها إن موسكو مستعدة لجولة جديدة من محادثات السلام المباشرة في إسطنبول. وكانت جولتان سابقتان بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول قد انتهتا دون تحقيق أي تقدم نحو تسوية النزاع.