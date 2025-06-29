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إيران تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية "العدوان" وتطالب بتعويضات

04:26 م الأحد 29 يونيو 2025

عباس عراقجي

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن هجمات إسرائيل على البنية التحتية والمناطق السكنية والمستشفيات "انتهاك صارخ للقوانين الدولية".

ووجّه عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن، طالب فيها بتحميل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة للعدوان بما في ذلك دفع الغرامة وتعويض الخسائر.

وأكد عراقجي في رسالته، أن مجلس الأمن، بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، "مُلزم بالتحقق من وقوع عمل عدواني من قِبل إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها".

وتابع: "بناءً على ذلك، نطلب رسميًا من مجلس الأمن أن يعترف بالكيان الإسرائيلي وأمريكا كجهات بادئة بالعدوان، وأن يحمّلهما المسؤوليات المترتبة على ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار"، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وفجر الأحد 22 يونيو، استهدف سلاح الجو الأمريكي 3 منشآت نووية في إيران، وهم فوردو ونطنز وأصفهان، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزامنًا مع الحرب التي كانت دائرة آنذاك بين إسرائيل وإيران.

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عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إيران إسرائيل أمريكا
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