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إسرائيل تزعم تفكيك أكبر شبكة تابعة لحماس في الضفة الغربية

03:57 م الأحد 29 يونيو 2025

إسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ)

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الأحد، أنه نجح في تفكيك أكبر شبكة تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأشار الشاباك إلى أنه تم اعتقال أكثر من 60 مشتبها بهم، في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، في عمليات يومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكانت الشبكة تخطط لشن هجمات إرهابية وشيكة على إسرائيل والضفة الغربية، طبقا لما ذكره الشاباك، الذي أضاف أنه تم ضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات ضخمة من الذخائر كما تم اكتشاف مخبأ أسلحة تحت الأرض.

وتردد أن المشتبه بهم خضعوا لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية وقاموا بصنع قنابل وجمعوا معلومات بشأن الأهداف الإسرائيلية.

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إسرائيل تل أبيب الضفة الغربية حركة حماس
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