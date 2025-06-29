إعلام إسرائيلي: حدث أمني خطير بخان يونس

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حدث أمني خطير في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت إن هناك تبادل إطلاق نار كثيف في موقع الحدث الأمني الخطير في خان يونس، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية تفرض حظر نشر على تفاصيل الحدث الأمني في قطاع غزة.



وقبل قليل، أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، باستهداف برج جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس.



وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، إنها قصفت حشود جيش الاحتلال في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف "هاون".



وفي سياق منفصل، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا أمس السبت بقذائف "هاون" تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط شارع 5 شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة والتي نُفذت ضد قوات الاحتلال.



كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلًا عن تدمير مئات الآليات العسكرية، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.