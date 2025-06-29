زيلنسكي: روسيا شنت هجمات على أوكرانيا بنحو 1100 قنبلة خلال أسبوع

موسكو - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأحد، مقتل طيار أوكراني عندما أصيبت طائرته المقاتلة من طراز إف-16 أثناء التصدي لهجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هذا هو أكبر هجوم جوي منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير2022.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، عن تعازيه لأقارب الطيار، وجدد زيلينسكي مطالبه بممارسة ضغط دولي أكبر على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب.

وتابع زيلنسكي: "روسيا شنت، الأسبوع الماضي، هجوما باستخدام 114 صاروخا وأكثر من 1270 طائرة مسيرة ونحو 1100 قنبلة انزلاقية، مضيفًا "قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ زمن طويل مواصلة القتال، متجاهلا دعوات السلام من جميع أنحاء العالم".

وأكد زيلنسكي، عبر تطبيق تليجرام، أن أوكرانيا يجب أن تعزز دفاعاتها الجوية، وقال إنها مستعدة لشراء أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية.

ويعتبر فقدان الطيارين المدربين في الغرب على مقاتلات إف-16 الأمريكية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا، وتعتبر الخسائر من أسراب طائرات إف-16 نادرة نسبيا حتى الآن.