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تنفيذًا لآخر أمنية لرجل توفي.. سماء ديترويت الأمريكية تمطر أموالًا (فيديو)

01:11 م الأحد 29 يونيو 2025

سماء ديترويت الأمريكية تمطر أموالًا

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وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة هليكوبتر وهى تُسقِط ألاف الدولارات على المارة بمدينة ديترويت الأمريكية.


وبحسب ما تم تداوله، كانت هذه هي الأمنية الأخيرة لصاحب مغسلة سيارات محلية طلب فيها "أمطارًا من المال" قبل وفاته بمرض الزهايمر.


وأثناء تساقط الأموال ن الطائرة، هرع الناس لالتقاطها وتركوا سياراتهم مما أدى إلى توقف حركة المرور.

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طائرة هليكوبتر مدينة ديترويت الأمريكية صاحب مغسلة سيارات امطار من المال
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