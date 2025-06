وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة هليكوبتر وهى تُسقِط ألاف الدولارات على المارة بمدينة ديترويت الأمريكية.



وبحسب ما تم تداوله، كانت هذه هي الأمنية الأخيرة لصاحب مغسلة سيارات محلية طلب فيها "أمطارًا من المال" قبل وفاته بمرض الزهايمر.



وأثناء تساقط الأموال ن الطائرة، هرع الناس لالتقاطها وتركوا سياراتهم مما أدى إلى توقف حركة المرور.

A real #AIRDROP was organized in Detroit: money rained down on passersby from a helicopter 🪂



This was the last wish of the owner of a local car wash, who died the day before pic.twitter.com/Q1U2iUQ9Yg