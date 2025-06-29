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ترامب: أنجزوا الاتفاق بشأن غزة

10:41 ص الأحد 29 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: "أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الأسرى".

وفي وقت سابق، تحدّث ترامب عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة قد يتم التوصل إليه الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدد التفاوض على صفقة مع حماس لاستعادة الأسرى من القطاع الفلسطيني.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت، أمس السبت، بإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في ظل زيارة مرتقبة لوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، إنه رغم التقدم المحرز فإن ذلك لم يصل إلى مرحلة إرسال وفد للتفاوض، مشيرة إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول شروط إنهاء الحرب، والضمانات التي تطالب بها حركة حماس.

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