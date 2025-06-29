روسيا تشن هجمات بمسيرات على مناطق واسعة من أوكرانيا



وكالات

واصل الجيش الروسي غاراته الجوية على أوكرانيا، فيما أصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيرات من التعرض لهجمات بمسيرات في أجزاء واسعة من البلاد.

وسمعت أصوات المضادات الأرضية فوق العاصمة كييف، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي خاركيف ودنيبرو شرقي البلاد.

ومع ذلك، وفقا لمراقبين عسكريين، يبدو أن معظم المسيرات القتالية الروسية كانت تتجه غربا.

كما كان من المتوقع شن هجمات صاروخية من قاذفات استراتيجية كانت بالفعل في الجو ومن سفن حربية خلال الليل، وفقا لسكاي نيوز.

ويوم السبت، قال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، إن القوات تواجه هجوما جديدا يستهدف مدينة رئيسية على الجبهة الشرقية في الحرب مع روسيا، في حين قالت موسكو إنها تحقق تقدما في قطاع آخر أقصى الجنوب الغربي.

وأضاف سيرسكي، أن المنطقة المحيطة بكوستيانتينيفكا تشهد قتالا عنيفا، موضحا أن "العدو يتجه نحو كوستيانتينيفكا، لكنه لم يحقق شيئا وتكبد خسائر فادحة... يحاول المعتدي اختراق دفاعاتنا والتقدم على طول ثلاثة قطاعات للعمليات".

وقال متحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن كوستيانتينيفكا ومدينة بوكروفسك إلى الغرب "هما الساحة الرئيسية للمعارك والطموحات الاستراتيجية للكرملين".

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير في وقت سابق من السبت، إن قواتها سيطرت على بلدة تشيرفونا زيركا الواقعة إلى الجنوب الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية لمنطقة دنيبروبيتروفسك.