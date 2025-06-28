ترامب: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه لا يعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية، مؤكدا أن القيام بذلك صعب للغاية.

وشدد ترامب، على أن نقل مخزون اليورانيوم صعب وخطير جدا، إذ لم تقدم الولايات المتحدة لإيران إشعارا كافيا ولم تكن على علم بالضربات.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن مقطع توضيحي يُظهر آلية عمل القنابل الخارقة للتحصينات، المعروفة باسم "بانكر باستر"، والتي استُخدمت في الهجوم الذي استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران.

وعرض رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، مقطع فيديو يُظهر تجربة ميدانية للقنبلة، حيث اخترقت الأرض بعمق قبل أن تنفجر، فيما عرضت اللقطات زوايا متعددة لتأثيرها تحت الأرض.

وأوضح الجنرال كين أن هذه القنابل "مصممة للدفن عميقًا ثم أداء مهمتها التفجيرية"، مشيرًا إلى أنها تختلف عن القنابل التقليدية من حيث أنها لا تترك حفرة ارتطام على السطح.

كانت الولايات المتحدة قد نفذت، يوم الأحد 22 يونيو، ضربة عسكرية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان.