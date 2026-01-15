كتب- محمد لطفي:

استضافت مؤسسة الأهرام في قاعة البانوراما التاريخية، اليوم الخميس، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع الكتاب الجديد للإعلامي أحمد موسى الصادر بعنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر.

وخلال كلمته، أكد أحمد موسى أن فكرة الكتاب بدأت عام 2011، حين كتب أولى صفحاته في عام استثنائي عاش خلاله 3 أيام داخل مكتبه بالأهرام.

وقال موسى: يرصد الكتاب أحداثًا مفصلية تمتد من 2005 وحتى 2025، ويتضمن شهادته الشخصية ومقالات سبق نشرها بالأهرام، إلى جانب بطولات ووثائق لم تُنشر من قبل.

وأشار موسى أن الكتاب يوثق عددًا من الوقائع التاريخية المهمة في تاريخ الدولة المصرية، ومحاولات استهدافها، بما يشكل إضافة نوعية للمكتبة السياسية والفكرية، ومرجعًا للأجيال القادمة.

وأضاف موسى: يتضمن الكتاب شهادات ومعلومات غير مسبوقة، من بينها تفاصيل رواها له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حول ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من نقاشات مع الفريق أول أحمد إسماعيل خلال الاستعدادات للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل توثق مرحلة دقيقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر.

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية أن الكتاب جهد عظيم ومعلوماته قيمة، ويمثل شهادة شاهد عيان على أحداث جسام.

فيما قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن كل صفحة في الكتاب تضم معلومة جديدة، وهناك من كان يصور عناصر التنظيمات المتطرفة على أنهم أبطال، كما أنه يعتبر أن أي شخص يدمر بلادنا إرهابي.

ومن جانبه قال وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة، أن كتاب "أسرار" للإعلامى أحمد موسى مهم للأجيال القادمة، والأجيال التي عاصرت الفترة التي يتناول الكتاب أحداثها، مضيفا أن الجماعات المتطرفة ستظل خطرا يهدد الأوطان.

وأضاف جمعة أن هذه الحركات المتطرفة لم تمت فهناك من يحركها متى شاء ومن يسكتها، مؤكدا أن هذه الجماعات تضغط على الإخوان لأخذ أكبر استفادة ممكنة، وأننا في حاجة إلى مواجهة الجماعات المتطرفة والفكر المتطرف على حد سواء عبر المواجهات الأمنية ومواجهة الفكر بالفكر.