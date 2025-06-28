قرقاش مستشار رئيس الإمارات: استهداف إيران لقطر يطالنا جميعًا

القاهرة- (د ب أ)

قال أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أن استهداف إيران لسيادة قطر "يطالنا جميعا".

وقال قرقاش في منشور على منصة إكس "وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحلّ القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي".

وأضاف "ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعا. واليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء".

يذكر أن إيران استهدفت قاعدة العديد الأمريكية الموجودة في قطر فيما وصفته طهران بأنه رد على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد ، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا" لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي،