الحرس الثوري الإيراني لترامب: كفّ عن الثرثرة والتصرفات غير المتزنة

وكالات

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي‌ محمد نائيني، إن الحرب أثبتت أن المستوطنين في الأراضي المحتلة بلا دفاع أمام القوة الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وهدد نائيني، في تصريح له على هامش مراسم التشييع في العاصمة طهران، أنه "إذا تم الاعتداء علينا مجددًا فإن ردنا سيكون أكثر تدميرًا وسيسرع من وتيرة زوال الكيان".

وعلق المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني "بشكل كامل"، وأن إسرائيل ألحقت أضرارًا كبيرة بإيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وقال نائيني: "نصيحتنا لترامب أن يفتح عينيه ويكفّ عن الثرثرة والتصرفات غير المتزنة. الهزيمة القاسية في الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا أدّت بوضوح إلى اضطرابه واهتزازه، مما انعكس في تصريحاته غير المتزنة"، بحسب ما نقلته وكالة "مهر" للأنباء.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي وصفها بـ"المتخبطة" ناتجة عن الهزيمة الثقيلة التي مُني بها أمام إيران، وفق الوكالة الإيرانية ذاتها.

وتجمعت حشود كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، تلوح بالأعلام واللافتات لتكريم 60 شخصًا، بينهم شخصيات عسكرية رفيعة وعلماء نوويون، قُتِلوا في الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.