الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية ضد الاحتلال في بئر السبع

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع بصاروخ باليستي.

وقال يحيى سريع، في تصريح له اليوم السبت، إن جماعة الحوثي نفذت خلال الأسبوع الماضي سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية في كل من بئر السبع ويافا وحيفا.

وذكر سريع، أن العمليات نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، قائلًا إنها جميعًا "تكللت بالنجاح"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في البحر الميت والنقب وجنوب إسرائيل.