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كاتس: أردنا اغتيال خامنئي لكننا لم نحصل على فرصة مناسبة

08:53 م الخميس 26 يونيو 2025

وزير الدفاع الأسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الأسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن إسرائيل كانت تعتزم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لكن الفرصة لم تسنح لذلك.

وأوضح كاتس: "لو أننا أبصرناه لكنا قضينا عليه"، مضيفا "أردنا اغتياله، لكن لم تسنح فرصة عملية لفعل ذلك".

وفي رده على سؤال عما إذا كانت إسرائيل طلبت موافقة الولايات المتحدة على اغتيال خامنئي، أكد كاتس "لسنا بحاجة إلى إذن للقيام بهذه الأمور".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على سؤال بشأن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي: "أصدرت تعليمات بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

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