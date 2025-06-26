سرايا القدس تعلن الاستيلاء على مسيّرتين إسرائيليتين

وكالات

أعلنت سرايا القدس أنها سيطرت على مسيّرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذهما مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت عن بيان صادر عن عائلات الجنود الذين قُتلوا في كمين خان يونس، عبّروا فيه عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ"التهور والإهمال الجسيم" الذي أدى إلى مقتل أبنائهم.

وقال البيان: "نشعر بالصدمة من التهور الذي كشفه الحادث. فقدنا سبعة من محاربينا نتيجة تقصير لا يُغتفر. لا يُعقل أن يتحرك الجنود وسط العمليات القتالية بمعدات قديمة ومعطوبة".

وأشار الأهالي إلى أن "الكتيبة 605 هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم هذا النوع من المعدات المتهالكة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل بشأن أداء الجيش وتجهيزاته في العمليات داخل قطاع غزة، وسط مطالب بإجراء تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال.