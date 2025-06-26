إعلام عبري: ترامب استأنف الضغط على نتنياهو لوقف الحرب بغزة

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن بيان صادر عن عائلات الجنود الذين قُتلوا في كمين خان يونس، عبّروا فيه عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ"التهور والإهمال الجسيم" الذي أدى إلى مقتل أبنائهم.

وقال البيان: "نشعر بالصدمة من التهور الذي كشفه الحادث. فقدنا سبعة من محاربينا نتيجة تقصير لا يُغتفر. لا يُعقل أن يتحرك الجنود وسط العمليات القتالية بمعدات قديمة ومعطوبة".

وأشار الأهالي إلى أن "الكتيبة 605 هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم هذا النوع من المعدات المتهالكة".