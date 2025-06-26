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لافروف: رفع الإنفاق العسكري للناتو لن يؤثر على روسيا بشكل كبير

05:21 م الخميس 26 يونيو 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، أن قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" برفع الإنفاق العسكري إلى 5%، لن يؤثر على أمن بلاده بشكل كبير.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، إن موسكو تعرف أهدافها ولا تخفيها بل تعلنها بشكل صريح، مؤكدا أنها قانونية من حيث تفسير مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفا "نعلم تماما الوسائل التي سنستخدمها دائما لضمان تحقيق هذه الأهداف".

وكانت الدول الأعضاء في حلف الناتو، وافقت يوم أمس الأربعاء على رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج القومي المحلي على مدى العقد المقبل، لافتين إلى أن "التهديد الروسي طويل الأمد وحاجتهم إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية.

وتنفي روسيا بشكل قاطع الاتهامات الأوروبية، بنيتها مهاجمة أي دولة عضو في الحلف العسكري الأوروبي. كما اتهم الكرملين الناتو بتصوير روسيا على أنها "شيطان" لتبرير عسكرته الجامحة.

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سيرجي لافروف رفع الإنفاق العسكري للناتو روسيا
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