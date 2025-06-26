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القبض على طالب في إسرائيل للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إيران

01:24 م الخميس 26 يونيو 2025

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

تم إلقاء القبض على طالب في إسرائيل للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

وجاء في بيان مشترك لجهاز الأمن الداخلي " شاباك" والشرطة اليوم الخميس أنه يشتبه في أن الطالب/ 22 عاما/ ارتكب جرائم أمنية ونفذ مهاما لحساب عملاء إيرانيين.

وينحدر الطالب، الذي يدرس أنظمة المعلومات في جامعة بن جوريون في بئر السبع، من قرية دير الأسد العربية في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض علىه خلال الشهر الجاري، وسوف يتم توجيه اتهامات له، ولم يتضح على الفور ما إذا كان تم إلقاء القبض على الطالب قبل الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أو خلالها.

وكان الطالب يتواصل مع عميل إيراني منذ أشهر. وفي مقابل الحصول على المال، يتردد أنه نفذ" أعمالا ذات صلة بالأمن" بناء على تعليمات تلقاها من العميل الإيراني.

وتشمل هذه الأعمال محاولة إصابة شخص ونثر مسامير على طريق رئيسي في بئر السبع وإثارة مناقشات اجتماعية تبعث على الانقسام. وقال الطالب إن أعماله نبعت من تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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شرطة الاحتلال ضبط طالب التجسس لصالح إيران
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