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وكالة فارس: إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر اليورانيوم على إيران

12:28 م الخميس 26 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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وكالات

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن مصدر اليوم الخميس، أن إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر اليورانيوم المنضب في ضرباتها لبعض الأهداف في إيران.

ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن نتائج الفحوص الأولية تشير إلى أن إسرائيل ربما تكون قد استخدمت ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب خلال هجماتها على مواقع معينة في إيران.

وقال المصدر المطلع لوكالة أنباء "فارس"، إن هناك "احتمالا لاستخدام ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في الهجمات الصهيونية الأخيرة على بعض المراكز الحساسة في إيران".

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إيران وإسرائيل خائر اليورانيوم ضرب ايران
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