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زيلينسكي: كل مجرمي الحرب الروس يجب أن يحاكموا بمن فيهم بوتين

02:00 ص الخميس 26 يونيو 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كل مجرمي الحرب الروس يجب أن يحاكموا بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع زيلينسكي في خطاب أمام مجلس أوروبا في ستراسبورج بعيد توقيع اتفاقية إنشاء محكمة خاصة للنظر في "جريمة العدوان" الروسي ضد بلاده "يتطلّب الأمر شجاعة سياسية وقضائية، لضمان محاكمة كل مجرمي الحرب الروس، بمن فيهم بوتين".

وفي موازاة ذلك وقع الرئيس الأوكراني اتفاقية مع مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المولجة تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لبلاده، وفقا للعربية.

والمحكمة التي أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون إنشاءها في 9 مايو في مدينة لفيف الأوكرانية، ترمي إلى النظر في جريمة العدوان، وهو أمر خارج صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للعربية.

ونظريا يمكن لهذه المحكمة مقاضاة كبار المسؤولين الروس عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولا إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديموقراطية في القارة، 46 دولة عضوا بينها أوكرانيا. وطُردت روسيا منه في 2022 بعيد هجومها على أوكرانيا.

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