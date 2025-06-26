

وكالات

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كاليفورنيا لا بد أن تغير سياساتها التي تسمح للفتيات المتحولات جنسيا بالمنافسة في فرق الرياضات.

قالت الحكومة الفيدرالية في بيان: "لا بد لكالفورنيا أن توافق على تغيير سياساتها في غضون 10 أيام وإلا ستتعرض لإجراء تنفيذي وشيك"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وزارة التعليم، أنها سجلت انتهاكا من قبل وزارة التعليم في كاليفورنيا والهيئة القائمة على رياضات المدارس الثانوية، للقانون التاسع، وهو قانون فيدرالي يحظر التمييز الجنسي في التعليم.

في عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، حظر ترامب على الأشخاص المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش إلا في ظروف استثنائية. وأثر الحظر أيضا على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بالأشخاص المتحولين جنسيا حيث لا يستطيع الشخص قبول حالته الجنسية بشكل تام.

وقد حصل المتحولون جنسيا على حق الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2016 بأمر من الرئيس باراك أوباما.

وبعد تنصيبه في يناير الجاري، عكس ترامب القانون الذي فرضه سلفه بايدن، بأن "الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها".

وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى "حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية".

وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: "امرأة"، "فتاة"، "رجل"، "فتى"، "أنثى"، "ذكر".

ويتعين بموجب هذا القانون على جميع الوكالات استخدام هذه الفئات فقط "عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، وفي أنشطة الوكالة الرسمية الأخرى والوثائق والاتصالات". ولا ينبغي أن تتضمن استبيانات الوكالة أي أسئلة حول الهوية الجنسية.