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ماكرون: أمن إسرائيل وجميع دول المنطقة على المحك

09:43 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشددًا على أن هذا هدف مشترك بين باريس وتل أبيب.

وشدد ماكرون خلال المكالمة على أهمية استئناف المفاوضات بشأن القضايا النووية والباليستية الإيرانية، معتبرًا أن الوضع الراهن يُهدد أمن إسرائيل وأمن جميع دول المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه الشديد من التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أنه أبلغ نتنياهو بـ"الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار"، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع إيران امتلاك أسلحة نووية أمن إسرائيل على المحك القضايا النووية والباليستية الإيرانية
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