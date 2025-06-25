ترامب يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة في سبتمبر

لندن - (د ب أ)

من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة هذا العام، حيث أن جدولي الأعمال المزدحمين للملك تشارلز الثالث وترامب يجعلهما غير قادرين على اللقاء بشكل غير رسمي أولا خلال الصيف.

وذكرت صحيفة تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خالف رغبات الملك من خلال تقديم موعد زيارة ترامب الرسمية إلى سبتمبر، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة أن القصر كان يأمل في اتباع نهج أكثر هدوءا في التعامل مع الزيارة الرسمية، وسط مخاوف بشأن تهديد ترامب بجعل كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

واقترح تشارز، الذي يشغل منصب ملك كندا ، في خطاب سلمه ستارمر شخصيا إلى ترامب في المكتب البيضاوي في فبراير، أن يلتقيا أولا في بالمورال أو دامفريز هاوس في اسكتلندا أولا قبل أن يقوم بزيارة دولة أكثر اتساما بمظاهر الاستقبال الفخمة .

لكن من المفهوم أنه على الرغم من استكشاف جميع الخيارات، كانت هناك تحديات لوجستية تحيط بزيارة غير رسمية، مع تعقيدات في جدولي أعمال الملك وترامب، مما يعني أنه لم يكن من الممكن عقد اجتماع خاص خلال أشهر الصيف.