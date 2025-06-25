رئيس الوزراء البريطاني: دعم الناتو لأوكرانيا لا يزال قويًا

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا لم يتضاءل، على الرغم من أن القمة التي عقدها قادة الحلف اليوم في لاهاي بهولندا أشارت بشكل "موجز" للحرب بين كييف وموسكو، وفق وكالة "أسوشيتد برس".



وقال ستارمر، للصحفيين اليوم: "فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا، لم يتغير موقف الناتو. وبينما نعمل على تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، لن نحيد عن التركيز على أوكرانيا ولو للحظة".



ونفى رئيس الوزراء البريطاني تهميش أوكرانيا، مضيفًا "خلال مناقشاتي مع القادة، كان هناك إصرار حقيقي على أن الوقت قد حان للضغط مجددًا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل وقف إطلاق نار غير مشروط".



واتفق زعماء حلف الناتو، الأربعاء، على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعربوا عن "التزامهم الراسخ" بمساعدة بعضهم البعض في حالة تعرضهم لهجوم.



وأقر الزعماء الـ32 بيان القمة الختامي الذي جاء فيه: "يلتزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في متطلبات الدفاع الأساسية وكذلك الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035 لضمان التزاماتنا الفردية والجماعية"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".







