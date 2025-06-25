إيران: منشآتنا النووية تضررت بشدة جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء في مقابلة تلفزيونية، إن المنشآت النووية الإيرانية "تضررت بشدة" بعد هجمات متكررة من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقتٍ سابق، قلل المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الرسمية من حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي للبلاد، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال بقائي لقناة الجزيرة: "من المؤكد أن منشآتنا النووية تضررت بشدة لأنها تعرضت لهجمات متكررة من قبل المعتدين الإسرائيليين والأمريكيين".

وأضاف أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالات التابعة لها تعمل على إجراء تقييم فني للمنشآت النووية الإيرانية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الضربات التي أمر بها على المنشآت النووية الإيرانية تسببت في "تدمير كامل"، حتى بعد أن ذكرت شبكة "سي إن إن" أن التقييم الاستخباراتي الأولي وجد أن الهجوم أدى فقط إلى تأخير البرنامج النووي لطهران بضعة أشهر.

وفي انتقاده لوسائل الإعلام، زعم ترامب أن الضربات أعادت الطموحات النووية الإيرانية إلى الوراء عقودًا من الزمن.

ومع ذلك، أقر الرئيس الأمريكي بأن المعلومات الاستخباراتية "غير حاسمة" وأولية، واقترح أن تقدم إسرائيل صورة أكثر اكتمالًا قريبًا من خلال النتائج التي توصلت إليها.

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن القتال الذي استمر 12 يومًا "ألحق أضرارًا بالغة" بالعديد من المواقع النووية الإيرانية.