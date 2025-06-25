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قطر: وقف النار بين إسرائيل وإيران يمنح زخمًا لاستئناف محادثات غزة

02:55 م الأربعاء 25 يونيو 2025

قطر

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وكالات

قال مسؤول قطري، اليوم الأربعاء، إن الوسطاء في حرب غزة يستغلون "الزخم" الناتج عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لاستئناف المفاوضات المتوقفة، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة كانت على اتصال مع "جميع الأطراف" خلال اليومين الماضيين "لإقناع (إسرائيل وحماس) بالعودة إلى المحادثات مرة أخرى".

جاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم في حرب إسرائيل وحماس في غزة، وأنه "قريب للغاية" من التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الصراع.

وقال الأنصاري لشبكة "سي إن إن": "حان الوقت الآن للرئيس ترامب للدفع نحو ذلك، ونعتقد أنه صادق... ونحن على استعداد للمساعدة".

وأضاف "لقد ساهم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في زخم كبير، لكننا لم نتجاوز الأزمة بعد. هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنني مناقشتها الآن بشأن الاتفاق، ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أن المعايير نفسها هي التي تُطرح باستمرار في المحادثات".

وردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم الذي شنته إيران تم تنسيقه مع قطر، قال الأنصاري إن هناك معلومات استخباراتية عن ضربات محتملة، لكنه أكد أنها كانت "مفاجأة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: "لقد كان الأمر غير مسبوق ولم نتوقع أن يفعل الإيرانيون هذا في الوقت الذي نساعدهم فيه في الكثير من قضاياهم الإقليمية... هذه ندبة على العلاقة بيننا وبين إيران ولكننا على استعداد للمضي قدمًا".



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قطر غزة وقف إطلاق النار
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