ترامب: سينتهي بنا المطاف إلى نوع من العلاقات مع إيران

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الذي بدء سريانه أمس الثلاثاء، "يسير بشكل جيد".



وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو اليوم الأربعاء، أن إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار وأعادت طائراتها التي كانت تنوي قصف إيران.



وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، مجددًا زعمه أن الضربات الأمريكية دمرت البرنامج النووي الإيراني "بشكل كامل" و "لا أعتقد أنهم سيخرجون شيئًا منها".



وتابع: "إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم لأنها تعمل أننا سنلاحقها، ولا نتوقع تطوير طهران لبرنامجها النووي وإنتاج قنبلة"، مضيفًا "سينتهي بنا المطاف إلى نوع من العلاقات مع إيران".



وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وجهت ضربات قاسية لإيران، موضحًا "استطاعوا تدمير بعض المباني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يكون فخورًا بنفسه، وإيران لن تتمكن من إنتاج قنابل لفترة طويلة"، بحسب قوله.



وسيلتقي ترامب، اليوم الأربعاء، بأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة لاهاي بهولندا، حيث تعتزم الدول الأعضاء خلالها تعهد زيادة إنفاقها الدفاعي بناءا على طلب الرئيس الأمريكي.







