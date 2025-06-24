إسرائيل تتحدى ترامب وتهاجم منشأة عسكرية في إيران

وكالات

في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشأة عسكرية في طهران، بعد محادثة ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطلبه عودة الطائرات دون قصف.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل هاجمت "هدفا رمزيا" في إيران. فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو هاجم رادارًا قرب العاصمة الإيرانية طهران. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منشأة عسكرية في إيران بعد إعلان ترامب أن الطيران الإسرائيلي لن يهاجم إيران وأن جميع الطائرات ستعود "بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري حاليًا محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن التصعيد الأخير مع إيران.

وقبل وقتٍ قصير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن "تؤدي تحية ودية لإيران"، مؤكدًا أنه لن يُصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول.

واتهم ترامب، اليوم الثلاثاء، كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا صباح اليوم، معربًا عن استيائه من التصرفات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" من كلا الطرفين.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم، إن "إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "لست راضيًا عن إيران أيضًا، لكنني حقًا لست راضيًا عن إسرائيل"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الذي تواصل رغم جهود التهدئة.