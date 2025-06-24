روسيا: قدمنا مقترح لأمريكا وإسرائيل يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو قدمت منذ فترة مقترحات "واقعية" للأمريكيين والإسرائيليين والإيرانيين تضمن "عدم انتهاك حق إيران في تخصيب اليورانيوم".



وحذر لافروف من أن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط عبر محاولات اغتيال عسكريين وعلماء قد يؤدي لمتغيرات كبيرة.



وقال وزير الخارجية الروسي إنه "من المبكر استخلاص استنتاجات من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لكننا ندعم السلام."



وكان الرئيس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.



وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".



ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز النفاذ بعد ساعات فقط من إطلاق طهران موجات من الصواريخ، قتلت 4 أشخاص، وفق ما قالته خدمة الإسعاف الإسرائيلية.



ولكن زعم الجيش الإسرائيلي، إنه رصد "مجموعة صواريخ قادمة من إيران" على شمال إسرائيل، وتعهد أنه سيرد بقوة على هذا الفعل.



ونفى التلفزيون الإيراني الأنباء التي تم تداولها عن إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، قائلًا إنها "عارية عن الصحة".