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بسبب صواريخ إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل

05:35 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

الهجوم الايراني علي اسرائيل (20)

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وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، توسيع إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من إيلات جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من إيران.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، برصد هجوم صاروخي من إيران، فيما أكدت تقارير إعلامية اعتراض الصاروخ الذي أطلق نحو جنوبي إسرائيل وانتهاء الحدث الأمني.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن شكره للقوات المسلحة الإيرانية، قائلا إن العمليات العسكرية ضد إسرائيل استمرت حتى اللحظة الأخيرة، ما يشير إلى أن الهجمات المتبادلة ربما انتهت.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، كتب عراقجي: "استمرت عمليات قواتنا المسلحة القوية لمعاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة في الساعة الرابعة فجرا".

وقبل وقت قليل، أكد عراقجي، أن إيران ستوقف هجماتها في حال أوقفت إسرائيل هجماتها على إيران بحلول الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لطهران".

وأضاف عراقجي: "إلى جانب كل الإيرانيين.. أشكر قواتنا المسلحة الشجاعة التي بقيت مستعدة للدفاع عن بلدنا حتى آخر قطرة من دمائها، والتي ردت على أي هجوم من قبل العدو حتى اللحظة الأخيرة".

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