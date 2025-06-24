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عراقجي: عملياتنا ضد إسرائيل استمرت حتى اللحظة الأخيرة

04:37 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

عبّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن شكره للقوات المسلحة الإيرانية، قائلا إن العمليات العسكرية ضد إسرائيل استمرت حتى اللحظة الأخيرة، ما يشير إلى أن الهجمات المتبادلة ربما انتهت.

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، كتب عراقجي: "استمرت عمليات قواتنا المسلحة القوية لمعاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة في الساعة الرابعة فجرا".

وقبل وقت قليل، أكد عراقجي، أن إيران ستوقف هجماتها في حال أوقفت إسرائيل هجماتها على إيران بحلول الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لطهران".

وأضاف عراقجي: "إلى جانب كل الإيرانيين.. أشكر قواتنا المسلحة الشجاعة التي بقيت مستعدة للدفاع عن بلدنا حتى آخر قطرة من دمائها، والتي ردت على أي هجوم من قبل العدو حتى اللحظة الأخيرة".

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