مطارات دبي تعلن استئناف رحلاتها بعد توقف مؤقت
11:57 م الإثنين 23 يونيو 2025
دبي - (د ب أ)
أفادت إدارة مؤسسة مطارات دبي باستئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت.
وأكدت في بيان مساء اليوم الاثنين أنها تضع سلامة وراحة جميع المسافرين وأطقم الطيران على رأس أولوياتها.
يشار إلى أن إيران نفذت هجمات صاروخية ضد قاعدتي العديد بقطر وعين الأسد في العراق اللتين يوجد بهما جنود أمريكيون ردا على هجمات الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع.
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