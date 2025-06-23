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البنتاجون يطرح خيارات الرد أمام ترامب بعد الهجمات الإيرانية

10:44 م الإثنين 23 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال مسؤول عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها وشركائها وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد مع إيران.

وأضاف المسؤول في تصريحات للجزيرة: "لا نستبعد تنفيذ إيران لهجمات إضافية، خاصة أننا استهدفنا ثلاث منشآت نووية تابعة لهم، بينما لم يهاجموا سوى قاعدة أمريكية واحدة".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" قدّمت للرئيس دونالد ترامب عدة خيارات للرد على الهجمات الإيرانية، إذا ما قرر اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.

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