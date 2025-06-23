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قطر: اعترضنا هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية

08:29 م الإثنين 23 يونيو 2025

اعتراض الصواريخ الإيرانية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات".

وأكدت وزارة الدفاع القطرية أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما، مشددة على أن يأخذ المواطنون والمقيمون التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.

وفي هذا السياق أعربت الخارجية القطرية مساء الإثنين عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكية الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها الهجوم انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.

وأضاف: "نطمئن أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، علماً بأنه سيصدر بيان توضيحي حول ملابسات الهجوم لاحقا من قبل وزارة الدفاع".

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