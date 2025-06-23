وكالات



أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن عملية الرد على الولايات المتحدة بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أمريكية في قطر والعراق ضمن ما أسمته "عملية بشائر الفتح".



وفي السياق ذاته أعلن التلفزيون الإيراني بدء ما أسماه عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في قطر.



كانت شبكة فوكس نيوز أفادت قبل قليل بوجود "تهديد وشيك" يتمثل في هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، رداً على القصف الأمريكية لمواقع نووية إيرانية.