إيران تنفي: لم يحدث انقطاع واسع للكهرباء في طهران

(وكالات)

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، بتعرض أحد خطوط التغذية الكهربائية في منطقة إيفين شمالي طهران لأضرار، نتيجة لهجوم إسرائيلي.

وفي الوقت ذاته نفت وكالة "مهر" حدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في شمال العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد متبادل بين إسرائيل وإيران، بعدما أعلنت تل أبيب تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية على أهداف وصفتها بأنها "تابعة للنظام الإيراني وكيانات القمع الحكومية في قلب طهران".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال ينفذ حاليًا "ضربات قوية وغير مسبوقة" ردًا على ما وصفه بـ"الهجمات الصاروخية الإيرانية التي تستهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأضاف كاتس: "كل صاروخ يُطلق على مدننا سيُقابل بعقاب مباشر للدكتاتور الإيراني"، مشددًا على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتواصل "حتى تحقيق جميع أهداف الحرب وهزيمة إيران".