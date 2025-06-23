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انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني

12:08 م الإثنين 23 يونيو 2025

انقطاع الكهرباء

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وكالات

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن الكهرباء انقطعت عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني.


ومن جانبها، أفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، بإصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل، معلنة حدوث اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لها جنوبي إسرائيل.


وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن دوي صفارات الإنذار مستمر والانفجارات متواصلة في أرجاء إسرائيل منذ أكثر من 20 دقيقة.


وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الجاري.


كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صاروخًا إيرانيًا ضرب هدفًا في جنوب القدس، وقال رئيس بلدية أسدود إن صاروخًا سقط على طريق بمحاذاة المدينة.


ومن جانب آخر، أشارت القناة 13 الإسرائيلية، إلى سماع صوت اعتراض صواريخ دون إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن 4 صواريخ إيرانية سقطت في إسرائيل، 3 منها في الجنوب وواحدًا في الشمال.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخًا من إيران على إسرائيل.


وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن ما تشهده إسرائيل الآن هو أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران. بينما طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ.

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انقطاع الكهرباء إسرائيل الهجوم الإيراني إيران وإسرائيل
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