مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب أصدر الأمر النهائي بضرب إيران يوم السبت

وكالات

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر الأمر النهائي بضرب المواقع النووية الإيرانية يوم السبت، ووجه وزير الدفاع بيت هيجسيث بالمضي قدمًا.

كان الرئيس ترامب يبحث منذ أيام مسألة التدخل العسكري الأمريكي، وقد وجّه سكرتيره الصحفي بإعداد جدول زمني مدته أسبوعين من غرفة الإحاطة في الأيام الأخيرة.

ورغم استمرار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في بذل جهود دبلوماسية، فإن ترامب أبدى في مناقشاته الخاصة مع كبار مساعديه ميلًا واضحًا للانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ووفقًا لجدول زمني قدمته هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، فإنه تم إسقاط قنابل ضخمة خارقة للتحصينات على اثنين من المواقع النووية الإيرانية حوالي الساعة 6:40 مساء السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع تحديد وقت الهجوم حوالي الساعة 2:10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في إيران.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال ظهوره في برنامج "Meet the Press" على قناة "إن بي سي" مع كريستين ويلكر، إن ترامب اتخذ القرار "قبل دقائق من إسقاط القنابل"، مضيفًا أن الرئيس "لديه القدرة على إلغاء هذا الهجوم حتى اللحظة الأخيرة وقرر المضي قدمًا".

وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".