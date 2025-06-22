كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نظيره الباكستاني محمد إسحق دار، علي هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وأشاد عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور انعكس في تعدد اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة. وثمّن التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وباكستان في المنظمات الإقليمية والدولية، والتقارب بينهما في المواقف تجاه أبرز القضايا الدولية.

من ناحية أخرى، تبادل الوزيران الرؤي والتقييمات بشأن التطورات المقلقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما حالة التصعيد العسكري بين اسرائيل وايران، إذ أعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات، كما أكدا أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على احتواء الموقف من خلال تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تجنب إنزلاق المنطقة نحو دائرة من العنف والتوتر.

واختتم الوزيران مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات الراهنة ويعزز فرص التهدئة.