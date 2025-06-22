أمريكا مُحذّرة إيران من إغلاق مضيق هرمز: انتحار اقتصادي ولن نرد وحدنا

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إن الحكومة الصينية هي أول من يجب أن يغضب من قرار إيران بإغلاق مضيق هرمز؛ إذ يمر جزء يمر من نفطها عبر الممر هذا الملاحي.

وحذّر روبيو، في مقابلة على شبكة "سي بي إس نيوز"، من أنه في حال أقدمت إيران على زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، فإن الحكومة الصينية ستدفع ثمنا باهظا وكذلك كل دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، غير أن التأثير الأكبر سيكون على باقي الدول.

ووصف روبيو، قرار إغلاق مضيق هرمز إذا ما نفّذته إيران، بأنه "انتحار اقتصادي"، خلال مقابلة أخرى مع شبكة "فوكس نيوز"

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك عدّة خيارات للتعامل مع الإغلاق المحتمل للمضيق، مشددا على أن تلك الخطوة ستؤذي اقتصادات دول العالم بشكل أكبر من الولايات المتحدة.

كذلك، حذّر روبيو، من أن إغلاق الممر الملاحي الدولي سيتسبب في تصعيد كبير يستوجب ردا، ليس من جانب أمريكا وحدها لكن من أطراف أخرى أيضا.