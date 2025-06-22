إعلام ليبي: الجزائر تحقق مع مواطنيها المشاركين في "قافلة الصمود"

وكالات

أفادت صحيفة "المرصد" الليبية، أمس السبت، بأن الجزائر تحقق مع مواطنيها المشاركين في ما يُعرف باسم "قافلة الصمود".

وقالت الصحيفة الليبية، نقلًا عن عدد من أعضاء القافلة، إن السلطات الجزائرية أوقفت مواطنيها المشاركين في "قافلة الصمود"، وجرى ذلك في منفذ "أم الطبول" بين الجزائر وتونس.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم إخضاع الموقوفين للتحقيق والتفتيش الأمني لمدة 13 ساعة، ثم سُمِح لهم بعد ذلك بدخول بلادهم.

📸 | صور لتوقيف الجزائريين المشاركين في #قافلة_الصمود بمنفذ أم الطبول بين الجزائر وتونس وإخضاعهم للتحقيق والتفتيش الأمني لمدة 13 ساعة قبل السماح لهم قبل قليل بدخول بلادهم ، بحسب ما أفاد عدد من أعضاء من القافلة . pic.twitter.com/dTRgSjo5kU — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 21, 2025

وعاد الوفد الجزائري المشارك في "قافلة الصمود" وطنهم فجر الجمعة بعد رحلة انطلقت من الجزائر مرورًا بتونس، قبل أن تتوقف عند الحدود الليبية.

وكانت هذه القافلة تضم نحو 20 حافلة و350 سيارة ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.2 مليون فلسطيني محاصرين في قطاع غزة.