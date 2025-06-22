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سي إن إن: أكثر من 500 دبلوماسي غادروا البعثة الأمريكية في العراق

06:49 م الأحد 22 يونيو 2025

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وكالات
قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، إن أكثر من 500 موظفا غادروا البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن خطط مغادرة الموظفين الدبلوماسيين كانت جارية قبل الهجوم الأمريكي على إيران.
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن موظفين إضافيين غادروا العراق يوم السبت، ضمن جهود الإدارة الأمريكية المستمرة لتبسيط العمليات، موضحا أن عمليات المغادرة تأتي استمرارا للإجلاء الطوعي الذي بدأ يوم 12 يونيو الجاري، بسبب التوترات المتصاعدة في المنطقة.
رغم ذلك، أكد المتحدث أن السفارة والقنصلية الأمريكيتين في العراق تواصلان عملهما.

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