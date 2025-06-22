أمريكا تدعو الصين للضغط على إيران لمنع إغلاق مضيق هرمز

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصين الضغط على إيران لعدم إغلاق مضيق هرمز.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الشعور السلبي تجاه سياسة واشنطن قد يؤدي لتحركات ضد مصالح أمريكية أو غربية في تركيا.

وفي سياق متصل أمرت الوزارة أفراد عائلات موظفيها غير الأساسيين بمغادرة لبنان.

كانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت اليوم الأحد، أن البرلمان الإيراني، وافق على قرار إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا هاما، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه تطورا خطيرا على صعيد الاقتصاد والطاقة العالميين.