أمريكا تعيد منح التأشيرات للطلاب الجدد.. بشرط "فتح حسابات التواصل"

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أعادت السماح بالتقديم على تأشيرات الطلاب الأجانب، لكن بشرط أن يكون لدى جميع المتقدمين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتكون "مفتوحة وعامة" بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها، بينما سيتم رفض الطلاب أصحاب الحسابات الخاصة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين القنصليين سيبحثون عن منشورات أو رسائل يمكن اعتبارها "معادية" للولايات المتحدة، أو لحكومتها، أو ثقافتها، أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الخميس الماضي.

كما ألغت الوزارة قرار التعليق الذي صدر في مايو الماضي فيما يتعلق بمعالجة تأشيرات الطلاب الأجانب، لكنها أكدت أن المتقدمين الجدد الذين يرفضون ضبط إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون "عامة" والسماح بمراجعتها، قد يُرفض طلبهم.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن رفض المتقدمين الجدد لفتح حساباتهم على مواقع التواصل قد يُعتبر مؤشرًا على محاولة التهرب من المتطلبات أو إخفاء نشاطاتهم على الإنترنت.

والشهر الماضي، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتًا، جدولة مقابلات التأشيرات الجديدة للطلاب الأجانب الذين يرغبون الدراسة في الولايات المتحدة، وذلك أثناء استعدادها لتوسيع نطاق التدقيق في نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء القرار على إثر الاحتجاجات الداعمة لغزة.