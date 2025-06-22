الحرس الثوري يعلن إطلاق صواريخ باليستية متعددة الرؤوس على إسرائيل

(أ ش أ)

أكد الحرس الثوري الإيراني، شن لأول مرة هجمات بصواريخ باليستية متعددة الرؤوس من طراز "خيبر شيكان" في حربه الانتقامية ضد إسرائيل.

وأشار الحرس الثوري، في بيان اليوم الأحد أنه تم إطلاق الموجة الأخيرة من الهجمات بإطلاق 40 صاروخا باليستيا يعمل بالوقود الصلب والسائل.

وأوضح البيان، أن الصواريخ الباليستية الموجهة التي أطلقتها إيران كانت تحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار ولديها القدرة على المناورة.

ووفقًا للبيان، ضربت الصواريخ الإيرانية أهدافا إسرائيلية متنوعة مثل مطار بن جوريون ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للنظام الإسرائيلي ومراكز القيادة والتحكم البديلة له.

وحذر الحرس الثوري من أنه لم يتم تشغيل الأقسام الرئيسية لقدرات القوات المسلحة الإيرانية حتى الآن في الهجمات المضادة.