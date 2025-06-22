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بريطانيا: أمريكا اتخذت إجراء للحد من تهديد امتلاك إيران للسلاح النووي

10:30 ص الأحد 22 يونيو 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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وكالات

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تهدف إلى الحد من هذا التهديد.

وفي بيان صادر عن الحكومة اليوم الأحد، قال ستارمر إن "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال مضطرباً"، مشيراً إلى أن "الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تكون لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ودعا ستارمر طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الأزمة الحالية، التي تشهد تصعيداً متزايداً على خلفية الضربات العسكرية وتوترات البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد شن واشنطن هجمات قوية فجر اليوم على 3 مفاعلات نووية وهي فوردو ونطنز وأصفهان، ما يثير مخاوف دولية بشأن اتساع رقعة الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

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