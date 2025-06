جالانت عن الهجوم الأمريكي على إيران: قرار جريء من أجل البشرية

وكالات

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب الهجوم على منشآت إيران النووية.

وكتب جالانت في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن الرئيس الأمريكي "اتخذ قرارا جريئا من أجل الولايات المتحدة ومن أجل إسرائيل.. بل من أجل البشرية جمعاء، لقد أصبح العالم الآن أكثر أمانا".

President Trump took a bold decision for the United States, for Israel, for all of humanity.



The world is now a safer place 🇮🇱🫡🇺🇸 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) June 22, 2025

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".