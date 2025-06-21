وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه تمكن من اعتراض نحو 99% من الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تم إطلاقها تجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وأضافت قوات الدفاع الإسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات التابعة لها اعترضت أكثر من 470 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، من بينها نحو 40 طائرة تم إطلاقها خلال ساعات الليل الماضية.

ورغم فاعلية أنظمة الدفاع الجوي، أعلنت القوات الإسرائيلية عن تعرض بلدة "بيت شان" شمالي البلاد، فجر السبت، لضربة بطائرة مسيرة، في حادث وصفته بـ"الاختراق النادر" لمنظومتها الدفاعية، كما سقطت طائرة مسيرة أخرى في منطقة مفتوحة بجنوب إسرائيل دون وقوع إصابات.

وكانت إيران قد أطلقت، وفق التقديرات الإسرائيلية، أكثر من ألف طائرة بدون طيار منذ بدء التصعيد، وتم اعتراض عدد منها أيضًا من قبل دول أخرى، حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.