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إسرائيل تزعم اغتيال قائد جديد بالحرس الثوري الإيراني

10:47 ص السبت 21 يونيو 2025

إسرائيل

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وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال بهنام شهرياري قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق "القدس" (الوحدة 190) التابعة للحرس الثوري في غارة استهدفته غربي إيران أمس.


ووفق قناة الجزيرة، فإن شهرياري كان مسؤولًا عن نقل الأسلحة والصواريخ والمسيرات من إيران إلى أذرعها في الشرق الأوسط.


كما زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح السبت، اغتيال قائد فيلق "فلسطين" في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني سعيد إيزادي، في شقته وسط مدينة قم.


وقال كاتس، إن إيزادي كان من بين الممولين لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.


وفي البداية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن عملية الاغتيال تمت في قلب العاصمة الإيرانية طهران، قبل أن يصدر تصحيحًا في وقت لاحق يشير فيه إلى أن العملية تمت في قلب مدينة قم، حيث أفادت تقارير إعلامية إيرانية باستهداف برج سكني ومقتل شخصين.


ووصف كاتس عملية اغتيال إيزادي، بأنها "انتصار عظيم" للاستخبارات الإسرائيلية وسلاح الجو، مشددًا على أن يد إسرائيل الطولى ستطال كل أعدائها.


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إسرائيل الحرس الثوري الإيراني الاحتلال الإسرائيلي
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